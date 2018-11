Erjavec članom odbora za obrambo predstavil načrte za delo resorja in Slovenske vojske

Ljubljana, 14. novembra - Člani parlamentarnega odbora za obrambo so danes obiskali resorno ministrstvo in generalštab Slovenske vojske. Kot je po srečanju pojasnil minister za obrambo Karl Erjavec, so jim med drugim predstavili, katere strateške dokumente pripravljajo. Glede na slišano je predsednik odbora Samo Bevk ocenil, da tudi poslance v tem mandatu čaka veliko dela.