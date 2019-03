SŽ v štirih mesecih prek spleta prodale okoli 4000 vozovnic

Ljubljana, 10. marca - Slovenske železnice (SŽ) so v štirih mesecih od uvedbe sistema spletne prodaje vozovnic na ta način prodale 3966 vozovnic. Vse bolj priljubljena je tudi prodaja vozovnic prek aplikacije, in sicer so jih na ta način v enem mesecu prodali 1088. Potniki so aplikacijo v mesecu dni prenesli več kot dvatisočkrat, so za STA pojasnili na železnicah.