Nakup vozovnic za vlak SŽ odslej možen tudi preko spleta

Ljubljana, 30. novembra - Potniki lahko odslej vozovnice za vlake Slovenskih železnic kupijo tudi preko spleta. Kot je pojasnil direktor SŽ-Potniški promet Boštjan Koren, so vzroki za pozno realizacijo projekta, ki so se ga na SŽ lotili pred dvema letoma, predvsem finančne narave. Nakupi preko spletne strani so že možni, v kratkem bo potnikom na voljo še mobilna aplikacija.