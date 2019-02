SŽ z uvedbo novih parkirnih mest za kolesa spodbujajo trajnostno mobilnost

Ljubljana, 9. februarja - Slovenske železnice (SŽ) s ciljem pospeševanja uporabe javnega potniškega prometa, spodbujanjem trajnostne mobilnosti in zmanjševanja emisij na okolje urejajo nova parkirišča za kolesa. V Ljubljani so tri nove lokacije za parkiranje koles že postavljene, mrežo kolesarnic in parkirišč pa bodo vzpostavili na celotnem železniškem omrežju.