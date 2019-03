V Planinski zvezi Slovenije opozarjajo na uničevanje gorskih rastlin

Ljubljana, 6. marca - V Planinski zvezi Slovenije opozarjajo na problematiko plenjenja in uničevanja gorskih rastlin. Na zadnjih rastiščih redke in ogrožene velikonočnice na Boču in pri Ponikvi ter posebnem rastišču encijana na Lovrencu se namreč kljub varovanju z ograjo in prostovoljci dogaja načrtno izkopavanje in ropanje rastlin, kar je kaznivo, so povedali.