Pohodnike ob Jurčičevi poti pozdravili telohi in zvončki

pripravili Mojca Zorko in Tatjana Žnidaršič

Ivančna Gorica, 2. marca - Več kot 7000 pohodnikov so našteli organizatorji na današnjem tradicionalnem pohodu po Jurčičevi poti. K letošnjemu veselemu vzdušju so še dodatno prispevale maškare, saj je padel ravno na pustno soboto. Če je lani poti, po katerih je vandral literarni junak Deseti brat, prekrival sneg, so pohodniki letos lahko občudovali telohe.