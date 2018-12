Za obisk gora pozimi poleg opreme potrebni znanje in izkušnje

Krvavec, 11. decembra - Planinska zveza Slovenije (PZS) in Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) sta na današnji mednarodni dan gora na Krvavcu pripravili novinarsko konferenco s praktičnim prikazom opreme in veščin za obisk gora pozimi. Kot so poudarili, so za obisk gora v zahtevnih zimskih razmerah poleg ustrezne opreme potrebni tudi izkušnje in znanje.