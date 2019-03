Velika požarna ogroženost ne velja več za celotno državo

Ljubljana, 5. marca - Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju izpostav Kranj, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj, Murska Sobota ter občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Na območju Ljubljane, Trbovelj, Brežic, Novega mesta, Postojne in Kopra ter drugih občin na novogoriškem območju požarna ogroženost ostaja.