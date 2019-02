Zaradi kurjenja v naravi v zadnjih dneh številni požari

Ljubljana, 28. februarja - Zaradi sušne zime, vetra in odsotnosti snežne odeje na območju Slovenije od ponedeljka velja velika požarna ogroženost naravnega okolja in prepoved kurjenja v naravi. Na policiji ugotavljajo, da ljudje tega ne upoštevajo, zaradi česar so na upravi za zaščito in reševanje v zadnjem času zabeležili tudi od 20 do 30 požarov na dan.