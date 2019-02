Po vsej Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost

Ljubljana, 25. februarja - Uprava za zaščito in reševanje je od današnjega dne dalje na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Tako je med drugim prepovedano kuriti in požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih. V času razglašene velike požarne ogroženosti bosta policija in pristojni inšpektorat izvajala tudi poostren nadzor.