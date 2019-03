Evropski avdiovizualni avtorji v Ljubljani o direktivi o avtorskih pravicah

Ljubljana, 4. marca - V Ljubljani so se danes srečali evropski avdiovizualni (AV) avtorji, da bi se seznanili z direktivo EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki bo po dveh letih in pol dogovarjanj predvidoma sprejeta konec tega meseca. Direktiva bo v evropsko zakonodajo vnesla načelo ustreznega in sorazmernega prispevka avtorjem in izvajalcem.