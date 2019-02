Na evropskem trialogu soglasje za avtorske pravice v digitalni dobi

Strasbourg, 14. februarja - Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so v sredo dosegli načelno politično soglasje glede ureditve avtorskih pravic v digitalni dobi. S tem bodo po njihovem mnenju pridobila vsa kreativna področja, od tiska, raziskovanja, izobraževanja in kulturne dediščine do državljanov, so sporočili s Sveta EU.