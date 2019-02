Novinarsko društvo razočarano nad usklajeno direktivo o avtorskih pravicah

Ljubljana, 15. februarja - Društvo novinarjev Slovenije je v odzivu na usklajeno besedilo direktive o avtorskih pravicah EU zapisalo, da besedilo ni takšno, kakršno so novinarji pričakovali. Novinarji so nad predlaganim "skrajno razočarani", ker ne vsebuje zagotovila, da bodo prihodki od bodoče založniške pravice pravično in sorazmerno razdeljeni med založnike in novinarje.