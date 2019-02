Za razumevanje migracijskih procesov nujna ozaveščenost

Ljubljana, 21. februarja - Slovenska karitas, ki v Ljubljani od torka do danes gosti srečanje predstavnikov organizacij Karitas iz EU kot partnerjev pri projektu osveščanja MIND, poudarja velik pomen, ki ga ima pri razumevanju migracijskih procesov ozaveščenost. Nujno je poznati vzroke za migracije in vztrajati pri univerzalnem trajnostnem razvoju, so dejali danes.