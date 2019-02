Za javna dela v Podravju pol manj denarja kot lani

Maribor, 24. februarja - Sredstva za izvajanje javnih del so se na mariborskem in ptujskem območju letos skoraj prepolovila. Upad števila ljudi, ki jih lahko tako vključijo v svoje delo, je pri institucijah in organizacijah v tem delu Slovenije občuten, saj gre za delavce, ki so pomembno prispevali k delovnemu procesu.