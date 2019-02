Kurenti tradicionalno obiskali državni zbor

Ljubljana, 19. februarja - Državni zbor so danes tradicionalno obiskali pustni liki in maske s Ptujskega, z glasnimi preganjalci zime kurenti na čelu. Delegacijo 59. Kurentovanja je sprejel predsednik DZ Dejan Židan, ki je ob tem dejal, da jim "hude zime letos ne bo treba pregnati", je pa vesel, da prinašajo srečo, ki je dobrodošla pri vsaki hiši, in dobro letino.