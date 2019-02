Karnevali po svetu že v polnem zagonu

piše Sara Erjavec Tekavec

Rio de Janeiro/Benetke/Washington, 22. februarja - Nastopil je čas norčij, mask, plesa in praznovanja. Več stoletij stara tradicija pustovanja in karnevalov je ponekod v svetu že v polnem razmahu, drugod bodo zimo začeli preganjati v prihodnjih dnevih. Po svetu se vsako leto zvrstijo številni odmevnejši karnevali s svojimi posebnostmi in tradicijami.