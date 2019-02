Severna Koreja prosila ZN za pomoč zaradi pomanjkanja hrane

New York, 22. februarja - Severna Koreja je agencije ZN zaprosila za pomoč zaradi velikega pomanjkanja hrane, ki ji grozi zaradi za letos predvidene zelo slabe letine, je v četrtek povedal tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric. Pjongjang je opozoril, da jim primanjkuje 1,4 milijona ton hrane in da so zato morali skoraj prepoloviti količino hrane na prebivalca.