Sezona gripe tudi kot opomnik na hude pandemije v preteklosti

Ljubljana, 21. februarja - V dneh, ko je marsikdo obležal zaradi gripe, so o tej nalezljivi bolezni na sredinem odprtem večeru ljubljanske medicinske fakultete spregovorili mikrobiologa in imunologa Alojz Ihan in Miroslav Petrovec ter strokovnjakinja za zgodovino medicine Zvonka Zupanič Slavec. Med drugim so se ozrli v zgodovino in spomnili na hudo pandemijo španske gripe.