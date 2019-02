Na NIJZ v letošnji sezoni razdelili za dobro tretjino več odmerkov cepiva proti gripi kot lani

Ljubljana, 13. februarja - Na območnih enotah NIJZ so izbranim zdravnikom in ambulantam v letošnji sezoni razdelili 117.500 odmerkov cepiva proti gripi, v lanski pa okoli 84.500, kar kaže na večje zanimanje za cepljenje kot lani. Opozarjajo pa, da je to še vedno premalo za dobro precepljenost populacije. Sezonska gripa je še vedno v porastu, tako da cepljenje še priporočajo.