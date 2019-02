Na Hrvaškem letos občutno več smrti zaradi gripe

Zagreb, 14. februarja - Sezonska epidemija gripe na Hrvaškem se umirja, a je bila bolezen do 10. februarja usodna za 75 oseb. To je občutno več kot v sezoni 2017/2018, ko je umrlo 29 ljudi, je objavil hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ). To je največja epidemija gripe na Hrvaškem v zadnjih petih letih, saj je po uradnih podatkih zbolelo 48.080 oseb.