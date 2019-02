Mayeva in Juncker brez posebnega napredka v pogovorih

Bruselj, 20. februarja - Britanska premierka Theresa May in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker na nocojšnjih pogovorih nista dosegla pomembnejšega napredka glede brexita. Kljub temu sta pogovore ocenila kot konstruktivne in pogajalski ekipi pozvala, naj še naprej iščeta možnosti "v pozitivnem duhu", so sporočili iz Bruslja.