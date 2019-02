Britanske konservativce zaradi brexita zapustile tri poslanke

London, 20. februarja - Britansko konservativno stranko premierke Therese May so danes zapustile proevropske poslanke Anna Soubry, Sarah Wollaston in Heidi Allen. Za izstop so se, kot so zapisale, odločile, ker je brexit spremenil njihovo stranko. Pridružile so se novi skupini neodvisnih, v kateri je tudi osem poslancev laburistov, ki so izstopili iz svoje stranke.