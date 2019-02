Slovenska državljana v hrvaškem priporu zaradi tihotapljenja ljudi

Zagreb/Zadar, 19. februarja - Hrvaški kriminalisti so zaradi suma tihotapljenja ljudi osumili dva 39-letna državljana Slovenije, ki so ju prijeli v ponedeljek pri poskusu tihotapljenja 41 oseb iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško. Hrvaška policija je naknadno potrdila, da sta prijeta moška slovenska državljana.