Laburistično stranko zapustilo sedem poslancev

London, 18. februarja - Laburistično stranko je danes zapustilo sedem poslancev v britanskem parlamentu. Kot razlog so navedli nestrinjanje s politiko vodje laburistov Jeremyja Corbyna glede brexita in antisemitizma. Laburisti so na volitvah maja 2017 osvojili 262 mandatov, zdaj pa jih imajo 248. Nekaj jih je izstopilo že tudi pred tem.