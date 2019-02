V Mariboru odkrili zazidano slikarijo Janeza Vidica

Maribor, 24. februarja - Med prenovo lokala v središču Maribora so odkrili zazidano stensko slikarijo Janeza Vidica, ki so jo s prostovoljsko akcijo poskušali rešiti. A žal prepozno. Primer ponovno odpira vprašanje zaščite umetniških del, ki so v zasebni lasti, saj se ni prvič zgodilo, da so bila s prenovo prostorov uničena vrhunska dela v njih.