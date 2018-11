Na Muzejskem trgu v Celju odkrili zasuto srednjeveško klet

Celje, 25. novembra - Sodelavci Pokrajinskega muzeja Celje, ki nadaljujejo z arheološkimi raziskavami na Muzejskem trgu v Celju, so v južnem veznem hodniku med Staro grofijo in novim razstaviščem odkrili zasuto srednjeveško klet, ki so jo nekdaj po oceni direktorja muzeja Staneta Rozmana uporabljali celjski grofje. Z deli naj bi zaključili v mesecu dni.