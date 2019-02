Pikalo na Obali prisluhnil pobudam s področja vzgoje in izobraževanja

Koper/Izola, 15. februarja - Minister za izobraževanje Jernej Pikalo se je danes mudil na delovnem obisku v Kopru in Izoli. Srečal se je z dekani fakultet, ravnatelji osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, knjižničarkami ter občinskima vodstvoma. Med drugim so govorili o napovedanih zakonskih spremembah, minister pa je prisluhnil pobudam za spremembe v osnovnem šolstvu.