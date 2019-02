Peticija društva Svet staršev znova odprla razpravo o spremembah v šolskem sistemu

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 9. februarja - S peticijo, ki jo je do zdaj podpisalo več kot 21.000 ljudi, se je v zadnjih dneh znova odprla razprava o obremenjenosti učencev in dijakov ter možnostih sprememb šolskega sistema. Podpisniki peticije zahtevajo korenite spremembe, dva nekdanja šolska ministra pa svarita, da se lahko rokohitrstvo in prevelik radikalizem maščujeta.