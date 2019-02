Trump bo za gradnjo zidu razglasil izredne razmere na meji z Mehiko

Washington, 14. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump bo ob podpisu proračunskega dogovora med republikanci in demokrati v kongresu razglasil izredne razmere na meji z Mehiko, da bi tako prišel do želenih sredstev za gradnjo zidu ob južni meji ZDA in izpolnil svojo predvolilno obljubo, so sporočili iz Bele hiše. Demokrati so že napovedali ustrezen odziv po pravni poti.