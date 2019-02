Republikanci v kongresu odločno v bran dogovoru o proračunu in mejni varnosti

Washington, 12. februarja - Vodilni republikanci ameriškega kongresa so se odločno postavili v bran sinočnjemu dogovoru o proračunu in mejni varnosti, ki lahko prepreči novo zaprtje vlade, in že razglašajo zmago nad demokrati. Skrajna desnica je sicer proti dogovoru, predsednik ZDA Donald Trump pa pravi, da z dogovorom sicer ni zadovoljen, a da ne bo ponovil blokade vlade.