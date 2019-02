Kongresni pogajalci presenetljivo naznanili dogovor o proračunu in mejni varnosti

Washington, 12. februarja - Ameriški kongresni pogajalci so v ponedeljek zvečer naznanili, da so dosegli dogovor o podaljšanju proračunskega financiranja vlade in mejni varnosti, s čimer bi se lahko izognili novemu zaprtju vlade, če seveda republikanci prepričajo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da dogovor sprejme.