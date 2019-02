Zdravniki koncesionarji s tožbami nad časovno omejene koncesije

Ljubljana, 14. februarja - Številni zdravniki koncesionarji so se pritožili na odločbe o časovno omejenih koncesijah za obdobje 15 let, ki so jih občine oziroma ministrstvo za zdravje izdali v skladu z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Nekateri so vložili tudi tožbo na upravno sodišče. Na ministrstvu so do konca januarja že prejeli 28 tožb.