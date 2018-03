Ustavno sodišče bo obravnavalo le del pobude zasebnih zdravnikov

Ljubljana, 30. marca - Ustavno sodišče je sprejelo v obravnavo pobudo za presojo dveh členov zakona o zdravstveni dejavnosti, pobudo za presojo več členov tega zakona in novele zakona, ki je bila sprejeta septembra lani, pa je zavrglo. Obenem je zavrnilo je predlog pobudnikov, to je združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, za zadržanje nekaterih členov novele.