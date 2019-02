Židan: Jeziki v Sloveniji naj bodo tudi v prihodnje most prijateljstva in medkulturnega sodelovanja

Ljubljana, 14. februarja - Komisija DZ za narodni skupnosti je ob 60-letnici dvojezičnega šolstva v Prekmurju v DZ pripravila posvet o dvojezičnem šolstvu in pogledu z več zornih kotov. Udeležence je nagovoril predsednik DZ Dejan Židan, ki je izpostavil prizadevanje, da bodo jeziki v Sloveniji tudi v prihodnje most prijateljstva, sodelovanja in medkulturnega sodelovanja.