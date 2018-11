Šarec: Slovenija je naklonjena narodnim skupnostim

Lendava, 30. novembra - V Lendavi so danes proslavili 60. obletnico radijskega in 40. obletnico televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji. Premier Marjan Šarec je ob tem dejal, da oba medija spodbujata dvojezičnost in ohranitev narodne identitete. "Slovenija je naklonjena narodnim skupnostim, saj vemo, kako je, če si zunaj domovin," je dejal.