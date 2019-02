Kranj s strategijo razvoja predšolske vzgoje

Kranj, 13. februarja - Kranjski mestni svetniki so na današnji seji v prvi obravnavi podprli osnutek odloka o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, ki sproža vrsto pomislekov glede imenovanja direktorja zavoda. Sprejeli so tudi strategijo razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023.