V Kranju ob projektu Gorki še dozidava šole in vrtca

Kranj, 31. januarja - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji imenovali komisije in nadzorni odbor ter zaradi dviga plač v javnem sektorju zvišali ceno vrtcev. Podprli so tudi prerazporeditev 757.000 evrov v dozidavo vrtca in šole Simona Jenka. Gre za sredstva, ki so zaradi ugodne ponudbe ostala pri projektu Gorki, za katerega bodo pogodbo podpisali naslednji teden.