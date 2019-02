Kranjski župan Rakovec: Razmišljam o optimalni strukturi mestne uprave

piše Tinkara Zupan

Kranj, 5. februarja - Novi kranjski župan Matjaž Rakovec po dveh mesecih županovanja še ne more podati končne ocene o tem, v kakšnem stanju je prejel občino. Zagotavlja, da se projekti izvajajo nemoteno in aktivno razmišlja o najbolj optimalni strukturi mestne uprave. V pogovoru za STA je izpostavil transparentnost in povezovalno politiko.