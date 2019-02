Število prošenj za azil v EU že tretje leto zapored upada

Bruselj, 13. februarja - Zadnji podatki Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) kažejo, da število prošenj za azil v Evropski uniji že tretje leto zapored upada. Leta 2018 je bilo v državah EU, na Norveškem in v Švici vloženih 634.700 prošenj za azil. To je 10 odstotkov manj kot leta 2017 in podobno število kot v letu 2014 pred begunsko krizo.