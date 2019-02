V Španiji se je začelo sojenje v zvezi s katalonskim referendumom

pripravil Blaž Mohorčič

Madrid, 12. februarja - Na španskem vrhovnem sodišču so začeli soditi 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve te pokrajine od Španije. Njihovi odvetniki so zahtevali prekinitev sojenja, saj da je bila obdolžencem kratena pravica do obrambe. Podporniki katalonske neodvisnosti so ob tem pripravili proteste.