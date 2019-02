Črnomaljska občina bo nadomestni otroški Vrtec Loka gradila sama

Črnomelj, 12. februarja - Na črnomaljski občini so se danes odločili, da nadomestnega otroškega Vrtca Loka, v katerega nameravajo preseliti problematično vrtčevsko enoto na Majerju in to nato opustiti, ne bodo gradili v prvotno predvidenem javno-zasebnem partnerstvu. Skoraj 4,1 milijona evrov vredne naložbe so bodo raje lotili sami, pri tem računajo na podporo Eko sklada.