Napredek pri reševanju težave črnomaljskega otroškega vrtca Majer

Črnomelj, 30. marca - Črnomaljski svetniki so na četrtkovi redni seji sprejeli prednaložbeno zasnovo za Vrtec Loka, v katerega nameravajo preseliti enoto na Majerju in jo opustiti. To enoto je namreč po negodovanju staršev nad tamkajšnjimi razmerami obiskala inšpekcija in ugotovila več nepravilnosti, po mnenju občine pa so pri reševanju teh težav dosegli napredek.