V vrtcu Majer v Črnomlju odpravljajo ugotovljene nepravilnosti

Črnomelj, 8. januarja - Na črnomaljski občini so se po negodovanju staršev in obisku inšpekcije v otroškem vrtcu Majer, kjer je ta ugotovila več nepravilnosti in šolskemu ministrstvu posledično predlagala izbris vrtca iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov, lotili odpravljanja nepravilnosti. Z občinskim vodstvom so se sestali tudi predstavniki ministrstva.