Jubilejna podelitev priznanj Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 14. februarja - Zavod za šolstvo je danes 20. podelil priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju. Za leto 2018 so jih prejeli učiteljici Barbara Oder in Tatjana Kerin, Biotehniški center Naklo, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Nova Gorica ter skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev pouka na OŠ Janka Glazerja Ruše.