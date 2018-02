V Ljubljani že 19. podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 15. februarja - Na Zavodu za šolstvo so danes že 19. podelili priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Priznanja za leto 2017 so prejeli ravnateljica Vrtca Sežana Radica Slavković, OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Solkan, OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica in Gimnazija Ravne na Koroškem.