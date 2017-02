Podeljena Kumerdejeva priznanja za dosežke na področju šolstva

Ljubljana, 6. februarja - Zavod RS za šolstvo je danes že osemnajstič podelil priznanja Blaža Kumerdeja za dosežke na področju šolstva. Letos so jih prejeli osnovni šoli Bršljin in Naklo, ravnateljica Vrtca Vrhnika Marta Samotorčan ter učiteljice Polona Legvart, Sonja Marušič in Nataša Kralj.