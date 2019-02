Bruselj dosegel začasni dogovor o preglednejših delovnih pogojih

Bruselj, 7. februarja - Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so danes dosegli začasni dogovor o predlogu nove direktive o preglednejših in predvidljivejših delovnih pogojih. Z njo želi komisija zaščititi zlasti delavce z nestandardnimi oblikami zaposlitve. Vsi delavci bodo po njenih navedbah od začetka zaposlitve poznali svoje pravice in obveznosti.