V EU visoka zaposlenost, a izziv avtomatizacija

Luxembourg, 13. julija - Pozitivni trendi na trgu dela v EU se nadaljujejo, socialne razmere pa izboljšujejo. Stopnja zaposlenosti je rekordno visoka, dela skoraj 238 milijonov ljudi. Negotovi pa so učinki avtomatizacije in digitalizacije, med drugim zaradi avtomatiziranja delovnih mest in nestandardnih oblik dela, ugotavlja Evropska komisija.