Na neformalnem srečanju ministrov EU o delovnih mestih v digitalnem gospodarstvu

Dunaj, 19. julija - V avstrijski prestolnici danes in v petek poteka neformalno srečanje ministrov za zaposlovanje in socialno politiko, ki se ga iz Slovenije udeležuje državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Martina Vuk. Osrednja tema srečanja so delovna mesta v digitalnem gospodarstvu, ki je ena glavnih tem avstrijskega predsedstva.